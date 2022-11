Per l'Istat la Basilicata ha l'inflazione più bassa d'Italia. Bardi: "Col bonus gas difendiamo i lucani"

"La Basilicata ha l'inflazione più bassa d'Italia, seconda solo alla Valle d'Aosta. Con la nostra strategia energetica, penso al bonus gas, stiamo difendendo i lucani, in particolare le famiglie e i più deboli, sui quali l'aumento dei prezzi al consumo pesa di più. I dati ci danno ragione". Così il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, sul suo profilo Twitter, commentando i dati Istat sull'andamento dei prezzi al consumo per il mese di ottobre 2022. Secondo i dati Istat, infatti, a ottobre l'inflazione nelle diverse ripartizioni geografiche è più alta di quella nazionale nelle Isole (in accelerazione da +10,2% a +14,2%) e nel Nord-Est (da +9,4% di settembre a +12,0%), mentre si posiziona al di sotto nel Centro (da +8,6% a +11,6%), nel Sud (da +8,8% a +11,5%) e nel Nord-Ovest (da +8,2% a +11,3%). Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l'inflazione più elevata si osserva a Catania (+15,6%), Palermo (+14,9%) e Messina (+14,1%), mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Potenza (+9,1%) e Aosta (+8,7%).