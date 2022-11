Automotive, a Roma la riunione straordinaria sul futuro dell'industria europea

Oggi e domani è in programma a Roma una riunione straordinaria allargata del Comitato Automotive di IndustriAll Europe, organizzata da Fim, Fiom e Uilm e dal sindacato industriale europeo, sul futuro dell'industria automobilista europea, alla luce della transizione ecologica e della decisione europea di fermare la produzione di motori endotermici entro il 2035. Appuntamento oggi, dalle 14, al Centro Congresso Frentani. Interverranno Luc Triangle, segretario generale IndustriAll Europe, Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl, Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil, Rocco Palombella, segretario generale Uilm Uil. Dopo le dichiarazioni del commissario al Mercato Interno e all'Industria dell'Ue, Thierry Breton, e il documento congiunto del 3 febbraio 2021 dei sindacati e Federmeccanica, si vuole avviare una fase di discussione allargata a tutti i sindacati europei sulle tendenze, sulle sfide, sui rischi e le opportunità per arrivare a un piano europeo per una transizione giusta nell'industria automobilistica. Durante le due giornate sono previsti panel che vedranno la partecipazione dei Responsabili nazionali delle principali organizzazioni sindacali industriali europee. Prevista una conferenza stampa alle ore 13 di oggi con i segretari generali di Fim, Fiom, Uilm ed IndustriAll Europe.