Regione Basilicata: ecco i nuovi Direttori Generali

Nella seduta odierna della Giunta regionale, sono stati nominati i nuovi direttori generali: si tratta di Liliana Santoro per Infrastrutture e mobilità, Donato Del Corso per la Stazione unica appaltante, Alfonso Marrazzo per le Risorse umane e l’organizzazione degli affari generali e Francesco Bortolan per la Salute e le politiche per la persona. I nuovi direttori generali si affiancano ad Alfonso Morvillo, Canio Sabia e Roberto Tricomi.