Ss 95 Tito-Brienza, il sopralluogo dell'assessore Merra: "Lavori a pieno regime"

Sono ripresi "a pieno regime" a partire dall'8 novembre i lavori sulla strada statale 95 Tito-Brienza. Lo rende noto l'assessora alle Infrastrutture della Regione Basilicata Donatella Merra che questa mattina ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare, in particolare, il completamento delle lavorazioni esterne al viadotto Capoferro e a una parte del viadotto Murge, a causa delle quali la strada è stata chiusa al transito dei mezzi dallo scorso 14 ottobre. "Dopo l'approvazione della perizia di variante riguardante alcuni lavori tecnici ed impiantistici che è durata diverso tempo ed è stata aggravata dall'aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali impiegati - ha precisato Merra - le difficoltà tecniche sul cantiere sono state interamente superate, adesso si tratta solo di accelerare e recuperare il tempo perso". La prossima ordinanza di chiusura dell'arteria è prevista dal 21 novembre e sarà "temporanea, giornaliera, con traffico a senso unico". Dal 21 novembre al 2 dicembre la strada sarà chiusa totalmente, come già successo in precedenza, per l'avanzamento del varo del viadotto Murge. Seguirà una terza fase di chiusura, a dicembre, per il completamento dello stesso viadotto.