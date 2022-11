Operazione autogrill, salvare i posti di lavoro: Guarente è pronto ad acquistare da Anas i km della Basentana a ridosso del Capoluogo

"Se Anas ci prospettasse la possibilità di acquisire al patrimonio comunale quel tratto di strada, lo faremo e anche velocemente": lo ha detto all'ANSA il sindaco di Potenza, Mario Guarente, prospettando un nuovo scenario per la vicenda dei 16 lavoratori del punto vendita dell'azienda Autogrill, che ha chiuso dopo la decisione dell'Anas di definire "abusivi" gli accessi di entrata e di uscita dell'area di servizio del capoluogo sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni. "Da parte dell'amministrazione comunale - ha continuato Guarente - c'è il massimo sostegno per una situazione che definirei raccapricciante. Nell'incontro dell'8 settembre scorso sono state prospettate diverse soluzioni, tra cui anche una riconversione del tratto stradale con abbassamento del limite di velocità per consentire un accesso sicuro. Sembrava questa poter essere una soluzione e invece siamo venuti a conoscenza della decisione di Anas e della conseguente chiusura del punto Autogrill". Il giorno delle prime decisioni sarà il prossimo 17 novembre quando, davanti al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sono state convocati Anas, Autogrill, Regione Basilicata e Comune di Potenza "Intendiamo profondere il massimo sforzo - ha aggiunto Guarente - e ho sentito gli assessori regionali alle attività produttive, Galella, e quello alle infrastrutture, Merra, per una soluzione rapida. Il Comune farà la propria parte nel limite di quello che le norme prevedono. Della possibilità di acquisire al patrimonio comunale quel tratto di strada non abbiamo parlato, né tantomeno da Anas ci è stata prospettata. Se fosse così e se fosse possibile lo faremo e anche velocemente per garantire il posto di lavoro ai dipendenti che sono rimasti fuori da Autogrill, ma anche per il mantenimento in vita di un presidio importante non solo per la città di Potenza, ma anche per le migliaia di persone che quotidianamente transitano sulla Basentana". "Nella prossima riunione speriamo di poter trovare - ha concluso Guarente - condivisione e apertura da parte di Anas e Autogrill e che si possa chiudere in maniera veloce questa brutta pagina per la nostra città".