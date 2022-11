Calcio: otto Daspo disposti dal questore di Potenza Antonino Romeo

Otto provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive sono stati emessi nei mesi di ottobre e novembre dal Questore della Provincia di Potenza, Antonino Romeo, su proposta della Digos di Potenza e del Comando Compagnia Carabinieri di Melfi (Potenza) e un ammonimento per atti persecutori. Destinatari dei provvedimenti di Daspo sei tifosi della squadra di calcio del Rionero in Vulture (Potenza) e due tifosi della squadra dell'Angri (Salerno), che, in tre distinte occasioni, avrebbero creato, con il loro comportamento pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. Le indagini hanno riguardato tre partite disputate tra marzo e maggio scorsi, due tra Vultur Rionero e Melfi (Eccellenza lucana) e l'altra sempre tra la Vultur e l'Angri, valida per i play off promozione in serie D. Cinque Daspo hanno durata di un anno, gli altri tre di due, sei e otto anni.