Bankitalia promuove il Bonus gas della Regione Basilicata: "Autorevole risposta"

"Il rapporto della Banca d'Italia sull'economia lucana dei primi nove mesi del 2022 diffuso oggi, specifica nero su bianco delle difficoltà congiunturali legate alla guerra in Ucraina e al caro energia che ovviamente si ripercuotono in maniera significativa anche in Basilicata come nel resto d'Italia. Inflazione e aumenti dei costi di produzione hanno indebolito una ripresa che può essere comunque reputata positiva in ambito industriale, al netto delle difficoltà degli approvvigionamenti nel settore automotive e in quello edile, sostenuto sia dalle agevolazioni fiscali sia dalle numerose opere pubbliche cantierizzate. La ripresa è confermata anche nel settore del turismo con l'aumento delle presenze di turisti stranieri, anche se i dati sono inferiori rispetto al periodo pre-pandemico, segno, ancora, di una lieve incertezza legata al Covid", lo afferma il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello, commentando la relazione di Bankitalia. "Il dato più rilevante - prosegue Coviello - e sul quale da tempo le Istituzioni regionali hanno posto l'attenzione, riguarda la difficoltà economica delle famiglie, in particolar modo quelle monoreddito con uno o più figli a carico. Inflazione e caro spesa hanno determinato aumenti generalizzati e il caro bolletta incide in maniera prioritaria nel bilancio familiare. Purtuttavia - è sottolineato nel Report - le famiglie lucane potranno contare sull'agevolazione del bonus gas che certamente potrà mitigare il momento di difficoltà economica. Ritengo sia la migliore e più autorevole risposta alle critiche agostane di sindacalisti e bastian contrari. Con questa misura e con il Bando non metanizzati - conclude il capogruppo - la Regione Basilicata, rispetto al passato, ha segnato una svolta in ambito energetico, un nuovo modello di concepire le risorse del sottosuolo grazie agli accordi di compensazione ambientale e all'impegno assunto sin da subito dal presidente Bardi e a questo seguiranno numerose ed altre opportunità legate ai progetti non oil".