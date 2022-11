Consiglio regionale lucano: da oggi sarà Italia Viva - Renew Europe. Braia e Polese: "Costruzione di un'area politica che guarda al futuro"

Cambia il nome del gruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Basilicata "che si arricchisce della denominazione di Renew Europe". Lo hanno annunciato, in una nota, i consiglieri regionali Luca Braia (capogruppo) e Mario Polese, i quali hanno sottolineato che "continua il percorso di costruzione di un'area politica che guarda al futuro con grande entusiasmo". "Si sta impilando - hanno aggiunto - un mattone alla volta per la realizzazione di una grande casa politica in cui il riformismo, l'europeismo e il garantismo siano realmente i pilastri caratterizzanti. In questa logica si inserisce il cambio del nome del gruppo". Per gli esponenti di Italia Viva, "l'obiettivo è quello di rendere anche plasticamente l'idea di un qualcosa che va ben al di là delle sigle di partito e degli interessi minimi e personali per inserirsi in un contenitore ideologico che guarda ai grandi partiti moderati europei, unici in grado di interpretare la modernità e le grandi sfide del tempo che viviamo. La politica - hanno concluso Braia e Polese - per noi è un'asticella da alzare ogni giorno forti delle idee e dell'entusiasmo di cui siamo circondati".