Elena Fucci, D'Angelo e Grifalco della Lucania tra le 130 etichette segnalate da Wine Spectator

Importante riconoscimento di Wine Spectator, la rivista americana più importante del settore, per tre aziende lucane: D'Angelo, Elena Fucci e Grifalco della Lucania. La prestigiosa rivista di risonanza internazionale dal 1976 si occupa di valutare e premiare quelli che considera i migliori vini del mondo, ma ne descrive anche gli aspetti culturali e sociali. La rivista americana è considerata una delle voci più influenti in materia, tanto che i suoi giudizi dettano i trend di mercato; i suoi reportage e le sue classifiche possono portare prestigio e notorietà alle etichette o alle denominazioni. Wine Spectator è quindi una importante vetrina per le etichette che ambiscono a entrare nel gotha dei produttori. Per Elena Fucci si tratta di una riconferma, perché era tra i 130 produttore segnalati anche l'anno scorso. Le altre due cantine lucane, invece, sono new entry.