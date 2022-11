Celebrazioni del 4 novembre, il ministro Casellati a Potenza ha donato il tricolore all'Istituto "Einstein-De Lorenzo" del Capoluogo

E' stata una cerimonia molto partecipata, quella in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, svoltasi stamani a Potenza al parco di Montereale davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza del ministro alle Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il rappresentante del governo, che ha scelto la Basilicata come prima uscita ufficiale dal giorno del suo insediamento, ha consegnato il tricolore all'Istituto "Einstein-De Lorenzo" di Potenza, rappresentato dal dirigente scolastico, Domenico Gravante, e da un alunno. Nel corso della cerimonia, dopo la rassegna dello schieramento e l'alzabandiera, si sono succeduti i discorsi istituzionali del ministro Casellati, dei presidenti di Regione, Vito Bardi, e Provincia, Christian Giordano, del sindaco di Potenza, Mario Guarente e del prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro. "Raccogliamoci intorno alla nostra Patria - ha affermato Campanaro che ha chiuso gli interventi - e rendiamo omaggio al tricolore, simbolicamente consegnato a una scuola di Potenza, che racchiude i valori del nostro Paese. Uniamoci sotto questo simbolo per ricostruire insieme il futuro delle prossime generazioni". Le manifestazioni di celebrazione del giorno dell'Unità nazionale sono proseguite in piazza Mario Pagano, dove sono stati allestiti stand espositivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia e dei corpi civili della Stato.