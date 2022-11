Cisl di Basilicata, 3 i temi dell'agenda autunnale: sanità, sviluppo delle aree interne e il carovita

Sono tre i temi dell'agenda autunnale della Cisl, il cui comitato esecutivo si è riunito oggi a Potenza: la sanità, lo sviluppo delle aree interne e il carovita. Sono state programmate due manifestazioni: il 19 novembre a Potenza sulla sanità, con Cgil e Uil, e ad Aliano (Matera), il 28 novembre, sul futuro delle aree interne. Sulle politiche sanitarie, il segretario generale della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, ha evidenziato che "l'esecutivo regionale continua a operare in modo improvvisato e senza una visione di sistema in grado di assicurare una programmazione di lungo periodo", mentre sul caro bollette Cavallo ha aggiunto: "Siamo pronti a confrontarci senza pregiudiziali con il nuovo Governo. Servono subito provvedimenti ben calibrati per evitare che il rincaro si tramuti in una catastrofe sociale". "È tempo di riaprire i riflettori sul futuro delle nostre aree interne - ha concluso - che significa occuparsi prima di tutto di come garantire i servizi essenziali, dalla salute all'istruzione, nelle piccole comunità alle prese con strutturali fenomeni di spopolamento e impoverimento, sia del tessuto economico che della presenza delle istituzioni pubbliche".