Elezioni provinciali di Matera: il Centrodestra c’è e butta un occhio a moderati e centristi

"Si è svolto questa mattina un vertice tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega per individuare il candidato che sarà sostenuto da tutto il Centrodestra alle prossime Elezioni del 3 dicembre del Presidente della Provincia di Matera. Nella città dei Sassi gli esponenti politici, oltre a condividere un ricco programma d’intenti, hanno concordato la voglia di non imporre preferenze al momento ma di guardare anche verso il Centro e l’area moderata, in maniera tale da proporre poi un candidato che possa rappresentare la più ampia e condivisa scelta possibile. Nei prossimi giorni, a seguito delle interlocuzioni con tutte le forze in campo, il Centrodestra materano esprimerà compatto il nome del proprio candidato". Questo il contenuto di una nota congiunta di:

Piergiorgio Quarto - Coordinatore regionale Fratelli d’Italia

Michele Casino - Segretario provinciale Forza Italia

Pasquale Cariello - Capogruppo regionale Lega