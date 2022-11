Gemmato sottosegretario, Coviello (FdI): "Gli sottoporrò le questioni della sanità lucana"

"La nomina di Marcello Gemmato a sottosegretario al ministero della Salute inorgoglisce tutta la famiglia lucana di Fratelli d'Italia ed è il giusto riconoscimento nei confronti di chi tra i banchi dell'opposizione, per anni, ha portato avanti importanti battaglie, in particolar modo sul fronte della gestione della pandemia e della crisi sanitaria: dalla battaglia sul vaccino anti Covid che l'Italia avrebbe dovuto produrre, al caso degli apparecchi per la lettura in chemiluminescenza di tamponi rapidi antigenici e ancora la vicenda portata al Tar del piano pandemico non aggiornato, passando per le misure restrittive, talvolta molto politiche e poco scientifiche e il super green pass", lo afferma il capogruppo di FdI in consiglio regionale della Basilicata Tommaso Coviello. "In terra lucana - prosegue Coviello - Gemmato è stato commissario di FdI e in questa circostanza, in un momento delicato e complesso, abbiamo potuto apprezzare le sue qualità umane e di dirigente di partito attento al dialogo e all'ascolto. Il ministero della Salute si arricchisce con la figura di un professionista e di un sottosegretario esperto delle materie oggetto del dicastero. Sarà mia premura - conclude il capogruppo Coviello - sottoporre all'attenzione del neo sottosegretario le principali questioni afferenti alla sanità lucana, in modo tale da instaurare con il ministero della Salute una proficua sinergia".