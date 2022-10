Politiche energetiche Regione Basilicata, Bonus gas e bando non metanizzati: Bardi punta all'autosufficienza energetica

"Abbiamo cominciato a dare le prime risposte con il Bonus gas, siamo soddisfatti di comunicare il dato di circa 20mila domande in meno di due giorni dall'avvio delle domande, stiamo intervenendo anche con i contributi ai non metanizzati e stiamo lavorando a nuove iniziative per le imprese, ridurre l'emissione di c02 e tendere all'autosufficienza energetica, è questo il nostro obiettivo. Abbiamo questa grande possibilità perché il nostro territorio ha le risorse". Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi insieme all'assessore all'Ambiente Cosimo Latronico ha fatto il punto sulla visione strategica che il governo regionale ha rispetto alle politiche energetiche. Il presidente ha sottolineato che questo governo con la componente gratuita in bolletta ha messo nero su bianco il futuro delle politiche energetiche nel Piano strategico regionale che si riferisce al prossimo decennio e punta a mitigare lo spopolamento, sostenendo contestualmente le famiglie in un momento di profonda crisi economica e di incertezza sul futuro. Sul parametro del 15% di risparmio necessario per accedervi, chiarisce: "È stato stabilito sulla base dei parametri in quel momento disponibili e che quindi al momento va rispettato, ma che potrà subire nei prossimi mesi una riduzione sulla base di nuovi parametri". Ricordando il bando per i non metanizzati "dimostrando così - dice Bardi - di non aver trascurato nulla e nessuno", sugli aiuti alle imprese ribadisce la necessità di attendere l'evoluzione del dibattito europeo sul tema e le nuove direttive europee per poter intervenire: "Ora i tempi sono maturi - conclude - e questo ci consente di affinare la strumentazione che stavamo predisponendo".