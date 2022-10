Venerdì 4 novembre il parlamentino lucano alla prova della surroga forzista

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, alle ore 16 di venerdì 4 novembre 2022, presso il palazzo della Regione a Potenza. All'ordine del giorno l'accettazione delle dimissioni del consigliere e capogruppo Francesco Piro (Forza Italia) e surroga con il consigliere Gerardo Bellettieri e l'accettazione delle dimissioni del consigliere Francesco Cupparo (Forza Italia) e surroga con il primo dei non eletti nella lista circoscrizionale per la provincia di Potenza di Forza Italia. Nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità, Piro è agli arresti domiciliari mentre Cupparo ha ottenuto al Riesame l'annullamento della misura cautelare (divieto di dimora a Potenza). Sei giorni fa la surroga non è andata a buon fine per mancanza del numero legale dopo l'uscita dall'aula dell'opposizione. Il gruppo di Italia viva, composto da Luca Braia e Mario Polese, ha comunicato che nella prossima seduta approverà la surroga mentre il consigliere di Prospettive lucane, Carlo Trerotola, ha annunciato l'astensione.