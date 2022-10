Incidente stradale sul Raccordo Sicignano - Potenza nei pressi di Vietri di Potenza: 4 feriti

Il tamponamento, occorso per cause in corso di accertamento in tarda mattinata, ha coinvolto tre mezzi (due autovetture ed un furgone). Attualmente la circolazione può utilizzare gli svincoli di Vietri o di Balvano. Sul posto è intervenuto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Aggiornamento delle ore 13.00

A seguito dell’incidente occorso in tarda mattinata in corrispondenza del km 24,000, sono state ultimate le operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia del piano viabile. Nel sinistro quattro persone sono rimaste ferite.