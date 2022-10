Raccordo Sicignano - Potenza, Merra: "Sul Ponte Morandi lucano a breve la manutenzione con sostituzione di appoggi e giunti"

A partire da oggi, sul raccordo della A2 Potenza-Sicignano sarà possibile viaggiare normalmente sulla careggiata in direzione di Sicignano, per una tratta di oltre 2 chilometri, e sarà riaperto lo svincolo all'altezza di Balvano. Lo ha reso noto l'assessore alle infrastrutture Donatella Merra che ha espresso soddisfazione per il rispetto della tabella di marcia dei lavori dell'Anas. Le restrizioni alla circolazione stradale sono state disposte per completare le opere relative agli impalcati dei viadotti Marmo, La Tora I e La Tora II, sottoposte a manutenzione programmata. ''La nostra attenzione per questa arteria strategica, per tutto il territorio lucano, è e resta altissima - ha dichiarato Merra -. Questa estate mi sono recata personalmente, e in più occasioni, sulla strada per assicurarmi che i cantieri stessero avanzando celermente ed ero fiduciosa che la circolazione sarebbe stata ripristinata secondo il cronoprogramma sui tratti citati. Nel sopralluogo effettuato a giugno con i tecnici Anas ho verificato de visu lo stato di avanzamento dei lavori, su 40 km di strada, che interessano 23 opere d'arte (20 viadotti e 3 gallerie), per un investimento complessivo che si aggira intorno ai 100 milioni. Abbiamo mantenuto la promessa - ha aggiunto - nonostante le difficoltà di questa fase a causa di problemi connessi all'approvvigionamento dei materiali e all'incremento dei costi di produzione. Per questo mi sento di ringraziare tutti gli operatori che, sotto la supervisione regionale, stanno garantendo la realizzazione degli interventi in tempi rapidi e nel rispetto delle misure di sicurezza''. Sono monitorati i punti di maggiore criticità relativi ai viadotti di Piano del mattino, Cerro e Tirone. ''Contiamo di chiudere i cantieri, data l'importanza e la portata dei lavori in corso, il prossimo anno. Sul Ponte Morandi lucano a breve verranno effettuate le manutenzioni con sostituzione degli appoggi e dei giunti, il ripristino dei cassoni, l'impermeabilizzazione e la pavimentazione'', ha aggiunto Merra.