Commissione d'inchiesta Covid: Letta difende Speranza ma alcuni Dem iniziano a scaricare l'ex ministro

Enrico Letta ha detto che il suo partito sosterrà sempre l'intero operato dell'ex ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma l'ex ministro Boccia, attuale parlamentare ed esponente di peso del Pd apre ad uno scenario diverso e lo fa intervenendo dai banchi del Senato: "Sul Covid facciamo questa bicamerale d'inchiesta. Utile aprire la discussione in modo serio per capire cosa è accaduto nel Paese, siamo pronti ad un confronto". Per Boccia, che del Conte Bis ha fatto parte e si è distinto per la vena profondamente chiusurista, in quella fase "è successo qualcosa" ed è giusto approfondire.

Sotto la lente di ingrandimento c'è anche la gestione Arcuri, che nella prima parte della pandemia – durante la quale al governo c'erano Pd e Movimento 5 Stelle, con Conte presidente del Consiglio – ha dovuto reperire dispositivi di protezione individuale e strumentazione medica in un momento critico per il Paese e per il mondo.

Intanto, c'è già una proposta a doppia firma Faraone-Boschi alla Camera. Anche la capogruppo dei senatori di Azione-Italia Viva, Raffaella Paita, chiede un'accelerazione: "Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull’indicazione della commissione di inchiesta sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della pandemia, dall’acquisto di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali durante il governo Conte. Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ".

IL PUNTO DEL PREMIER MELONI

Meloni tira dritto: la commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid si farà. E Speranza si appella ai no vax