Bonus gas Regione Basilicata, l'annuncio di Bardi: da venerdì 28 ottobre ore 16 sarà operativo il portale

"Venerdì 28 ottobre, dalle ore 16, sarà aperto il portale regionale per caricare l'autocertificazione e accedere ai benefici della legge che darà il gas gratis a tutti i lucani. Il link di riferimento sarà portalebonusgas.regione.basilicata.it/ ": lo ha annunciato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi

In una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta regionale, Bardi ha spiegato che "la procedura, attivabile tramite Spid, richiederà cinque minuti: bisogna compilare il form con tutte le proprie informazioni, tra cui le più importanti sono il Pdr (il contatore) e il codice cliente, due informazioni facilmente rinvenibili dalle bollette. L'autocertificazione sarà poi generata automaticamente dal sistema e si potrà firmarla sia digitalmente (preferibile) che in maniera olografa (stampando, firmando e scansionando il file). Successivamente si dovrà caricare l'autocertificazione nel sistema e chiudere l'iter. La procedura con il delegato sarà un po' più lunga, ma in dieci minuti si potranno caricare tutti i documenti richiesti e accedere a un beneficio che vale potenzialmente per i prossimi nove anni e che varrà diverse migliaia di euro per tutte le famiglie lucane. Entro venerdì mattina - ha continuato - metteremo on line sia un tutorial sia le faq per aiutare tutti i lucani che dovranno presentare la domanda. Ci saranno poi varie iniziative di comunicazione istituzionale e di rapporti con il pubblico per supportare i cittadini. Chiedo a tutti - ha concluso Bardi - la massima collaborazione e la più ampia disponibilità, soprattutto per aiutare i più anziani e i più fragili che non hanno familiarità con gli strumenti informatici".

L'assessore regionale all'ambiente, Cosimo Latronico, ha detto che "si tratta di un'innovazione senza precedenti e soprattutto, per la prima volta dopo 20 anni, i lucani potranno avere direttamente un beneficio tangibile dalle attività estrattive in Basilicata. Un 'rivoluzione energetica', che si unisce alla nostra strategia per la transizione energetica, con il bando per i non metanizzati, da pochi giorni pubblicato sul Bur".