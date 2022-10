Tumore al seno, ecco la tappa lucana del Frecciarosa 2022: a bordo ecografie gratuite. Così Gruppo Fs e Fondazione IncontraDonna fanno prevenzione e informazione

La campagna Frecciarosa per la prevenzione del tumore al seno fa tappa in Basilicata. L’ appuntamento è stato questa mattina in stazione, a Potenza, per l’edizione 2022 dell’iniziativa promossa dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo FS e il patrocinio del Ministero della Salute, che prevede per tutto il mese di ottobre visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali e nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale.

Due i treni regionali interessati: il 19886 Potenza – Foggia, con partenza alle ore 11.28, e il 19899 Foggia – Potenza, con rientro nel capoluogo lucano alle 16:44. Effettuate fermate in territorio lucano a: Potenza Superiore, Potenza Macchia Romana, Avigliano Lucania, Possidente, Castel Lagopesole, Rionero-Atella-Ripacandida e Melfi. A bordo dei treni i medici e volontari hanno fornito consulenze gratuite, visite specialistiche e distribuito il Vademecum della Salute, scaricabile gratuitamente anche sul sito www.incontradonna.it, sulla piattaforma www.frecciarosa.it e sui siti dei partner dell’iniziativa.

Dopo lo stop della pandemia i passeggeri hanno potuto usufruire di consulti individuali prenotabili direttamente a bordo treno, tramite l’applicazione WhatsApp al numero che comunicato mediante annuncio o rivolgendosi direttamente ai volontari di Fondazione IncontraDonna, presenti a bordo del convoglio. Tra gli obiettivi del progetto, il cui claim quest’anno è Riaccendiamo la Prevenzione, quello di incentivare la cultura della tutela della salute e favorire la diagnosi precoce del tumore al seno che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni.

Tutto questo, tra l’altro, a pochi giorni dalle nuove raccomandazioni europee sull’implementazione degli screening oncologici e a fronte dei 55mila nuovi casi l’anno con un 88% di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Dati significativi che trovano proprio nella prevenzione e nell’innovazione farmacologica i fattori determinanti. Il Gruppo Fs Italiane ha rinnovato il sostegno all’iniziativa Frecciarosa che, giunta alla sua XII edizione, ha permesso a migliaia di persone di ricevere informazioni e visite mediche sui corretti stili di vita e la tutela della salute, che sono principi fondanti dell’identità sociale e industriale di FS.