Il 3 dicembre l'elezione del presidente della Provincia di Matera, candidature fino al 13 novembre

Sabato 3 dicembre sindaci e consiglieri comunali saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Matera. Con decreto pubblicato il 25 ottobre 2022 il presidente Piero Marrese ha convocato il corpo elettorale. Per presentare le candidature c’è tempo fino alle 12 di domenica 13 novembre.

Il rinnovo della massima carica dell’ente di via Ridola, che come detto verrà celebrato sabato 3 dicembre dalle 8 alle 20, arriva in un momento di transizione per le Province italiane, sempre in attesa di un provvedimento legislativo che riporti loro la centralità e le competenze che meritano e che sono state sottratte dalla cosiddetta riforma Delrio.