La Federazione nazionale degli Ordini dei medici scarica Speranza: "Fieri che il nuovo ministro della Salute sia un collega"

"Siamo fieri che il nuovo ministro della Salute sia un collega. L'Italia, i cittadini si aspettano ora grandi risposte. Al nuovo ministro della Salute noi medici rivolgiamo questo augurio: che sia il paladino del Servizio Sanitario Nazionale e che la Salute torni ad essere un punto essenziale, fondamentale del programma di governo". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, si rivolge al nuovo Governo e in particolare al neo ministro della Salute Orazio Schillaci.

"Lo sforzo che noi medici abbiamo fatto in questo periodo di pandemia -continua Anelli - è stato notevolissimo. E oggi chiediamo al Governo, e quindi al nuovo ministro, un impegno straordinario: l'impegno di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale. Le nostre - continua - sono preoccupazioni che si poggiano sui dati: il 5% dei medici è oramai stabilmente all'estero, una parte importante lavora sempre di più nelle strutture private, soprattutto quelli con altissime competenze. E poi la carenza del personale, per gli errori fatti nel passato, sta mettendo sempre più in difficoltà il sistema".