Garantire il normale funzionamento degli organi: a Lagonegro arriva il Commissario prefettizio

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha sospeso il Consiglio comunale di Lagonegro, nominando commissario prefettizio, "in attesa del decreto presidenziale di scioglimento, Gerardo Quaranta, viceprefetto, capo di gabinetto della Prefettura di Potenza". La decisione è stata presa per "la mancanza delle condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente a causa - è scritto in un comunicato diffuso dalla Prefettura potentina - della riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga dei componenti del Consiglio". Lo scorso 7 ottobre, per effetto della Legge Severino, lo stesso prefetto aveva sospeso il sindaco Maria Di Lascio, agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità lucana, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. "Al commissario prefettizio - è scritto nel comunicato - sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al sindaco, ed alla Giunta".