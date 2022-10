Cariello attacca Summa (Cgil): "Sul bonus gas fa politica con toni violenti e illazioni inaccettabili"

"Sono davvero gravi le parole del Segretario regionale della Cgil sulla Legge gas, che continua a fare politica con toni violenti e illazioni inaccettabili. La norma sul gas gratis a tutti i lucani è stata approvata in Giunta ben prima che il M5S facesse cadere il governo Draghi e pensare che l’autocertificazione sia stata utilizzata per distrarre l’opinione pubblica qualifica il livello di chi dice una simile volgarità. Dire queste due cose offende l’intelligenza dei lucani, ma dato il mittente la cosa non mi sorprende".

E' quanto afferma il capogruppo della Lega, Pasquale Cariello che aggiunge: "La legge regionale ieri non è stata impugnata e questo è un fatto. La propaganda politica della Cgil è smentita dai fatti. La legge sarà modificata in consiglio regionale per un aspetto marginale, così come modificheremo il disciplinare in base alle esigenze sopravvenute, trattandosi di una norma innovativa e quindi sempre migliorabile, come tutte le leggi. La 'legge perfetta' esisteva solo in Unione Sovietica. Dispiace infine vedere la chiusura dei CAF ai cittadini per quanto riguarda il caricamento dell’autocertificazione tramite SPID, una scelta che penalizza i lucani e danneggia anche l’immagine dei sindacati, che dopo tale decisione poi pretendono anche un confronto sulle modalità di attuazione della norma. Quanta incoerenza".

"La Lega - dice - metterà a disposizione dei cittadini le proprie sedi, i propri sindaci, i propri amministratori locali, per aiutare soprattutto le persone anziane a caricare l’autocertificazione su SPID, una pratica di pochi minuti che darà un beneficio di diverse migliaia di euro a famiglie e lavoratori lucani, ogni anno per i prossimi 9 anni. Una cosa mai fatta prima dalla sinistra tanto cara alla Cgil che ha governato la Basilicata per 30 anni senza dare alcun beneficio ai lucani. Noi della Lega, insomma, faremo quello che non vogliono fare i sindacati, sempre più lontani dagli ultimi e dal popolo, ma attenti unicamente a fare politica. Quanto ad APIBAS, si tratta dell’ennesima inesattezza, in quanto la nuova versione dello statuto prevede la possibilità di erogare il servizio in questione".