Autocertificazione Bonus gas, Bellettieri (Fi): "Ringrazio di cuore i comuni che stanno facendo e faranno uno sforzo per agevolare i cittadini"

"Respingiamo con forza le polemiche imbarazzanti di una vecchia classe dirigente che per anni ha sottovalutato le potenzialità di una regione, che oggi per la prima volta dopo 40 anni sta riscrivendo una pagina di buon governo e di buona economia", lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Gerardo Bellettieri. "La sinergia tra regione, comuni e cittadini, al di là delle strumentali prese di posizioni - sottolinea Bellettieri - è una necessità e un valore da mettere in campo per facilitare l’applicazione di una misura che definire poderosa è limitativo. Si sta parlando di dare ai cittadini lucani la possibilità di non vivere con ansia e preoccupazione l’aumento vertiginoso e incontrollato del prezzo del gas, e si sta chiedendo di farlo attraverso una procedura che attesti il reale possesso del diritto di usufruire del beneficio sulla bolletta del gas. Oggi ci si affanna a sminuire l’importanza di una politica economica – rimarca Bellettieri – che ci sta rendendo e ci renderà unici in Italia e in Europa. Anni di gestione miope non hanno mai reso possibile tutto questo, se non qualche elemosina e qualche vantaggio temporaneo che non hanno mai dato la percezione di vivere in una terra ricca di risorse naturali. Come amministratore regionale oggi, ma con l’esperienza precedente di amministratore del comune capoluogo, ringrazio di cuore i comuni che stanno facendo e faranno uno sforzo per agevolare i cittadini nell’autocertificazione e che stanno dando prova di capacità organizzativa e - conclude - di massima disponibilità per il raggiungimento di un traguardo importante.”