Servizi all'infanzia e un welfare più vicino alle famiglie: a Muro Lucano l'evento dell'Ufficio regionale di Parità. Il punto di Pipponzi e Mignoli

«Soddisfazione e forte emozione per l'evento tenuto ieri a Muro Lucano dall'Ufficio regionale della consigliera di Parità. È stato affrontato il tema dei servizi all'infanzia e di come questi possono aiutare le famiglie, in particolar modo le donne, a conciliare vita e lavoro. Interessanti spunti di riflessioni sono stati sollevati dalle educatrici e pedagogiste presenti all'evento ed anche dagli stessi amministratori muresi che, in ogni caso, vantano di poter offrire l'asilo nido gratis nel proprio comune», lo affermano in una nota congiunta le consigliere regionali di Parità Ivana Pipponzi e Rossana Mignoli. «Grande attenzione - proseguono - sul tema anche da parte della vice prefetto Di Muro, presente all'evento e forte emozione per il monologo scritto per l'occasione dalla cantautrice lucana Luisa Picerno che è riuscita a toccare le corde di tutti. Bisogna incentivare i servizi all'infanzia anche nei nostri piccoli centri per far sì che le donne, in particolare le neo-mamme, non debbano essere più obbligate a scegliere tra famiglia e lavoro. Costruire un welfare più vicino alle famiglie è la grande sfida che ci attende, riflettere anche sulle problematicità che comunque gli amministratori hanno sul campo nell'attuazione di questi servizi è l'obiettivo di questi incontri che interesseranno vari territori», concludono Pipponzi e Mignoli.