Marsicovetere si racconta in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2022

Nel week end del 15 e 16 ottobre si svolgeranno le Giornate FAI d’Autunno che apriranno le porte dei “luoghi del cuore” disseminati in ogni angolo della penisola. Tra questi, anche quest’anno, si annovera Marsicovetere e le sue interessanti risorse. Il patrimonio storico ed architettonico del comune lucano sarà, infatti, al centro delle iniziative di valorizzazione e promozione del FAI attraverso il format “Il borgo si racconta”, patrocinate dal Comune di Marsicovetere, ideate grazie all’impegno del referente FAI del territorio comunale, ing. Antonio Votta, ed organizzate in collaborazione con i volontari dell’Associazione culturale locale, A.L.B.A.



Le Giornate FAI d’Autunno, per l’edizione 2022, saranno connotate da uno spirito civico ed educativo, ponendo al centro il tema della conoscenza del passato, degli accadimenti storici – spesso costellati da eventi drammatici – che accomunano l’Italia, l’Europa e il mondo intero, attraverso l’apertura al pubblico dei palazzi storici, musei, chiese, siti archeologici, e il racconto di ciò che è stato. La missione del FAI, condivisa a pieno dall’Amministrazione comunale di Marsicovetere, in questi tempi dolorosi e preoccupanti per l’intero pianeta, diventa quella di trovare ispirazione nella storia quale maestra di vita, nella consapevolezza che solo mediante la sua conoscenza si potrà evitare di commettere quegli errori che hanno causato orrore e sofferenza all’intera umanità.

Se le passate edizioni hanno focalizzato l’attenzione sui siti archeologici ed architettonici di notevole importanza per la Val d’Agri: la Villa romana di Barricelle – antica dimora rurale appartenente all’imperatrice Bruttia Crispina – il Monastero di Santa Maria dell’Aspro e la Chiesa Madre dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il week end del 15 e 16 ottobre farà conoscere il borgo antico di Marsicovetere, il balcone della Valle dall’atmosfera fiabesca. I visitatori che giungeranno in loco verranno accompagnati tra i suoi caratteristici vicoli, i musei, le fucine, le cantine, le antiche botteghe raccontate dalla voce degli artigiani. Ascolteranno le storie di ataviche consuetudini, riti ed usi di questo luogo, di briganti e di frati dalle facoltà taumaturgiche.

Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, il Comune di Marsicovetere ha inteso patrocinare le Giornate FAI d’Autunno nella convinzione che entrare a far parte di circuiti turistici e culturali più ampi ed inserirsi in progettazioni a carattere regionale e nazionale, possa giovare a migliorare l’immagine e la riconoscibilità del territorio e delle sue risorse. La promozione del borgo antico si inserisce, infatti, nelle azioni programmatiche dell’esecutivo finalizzate allo sviluppo del turismo e della cultura. Per tale ragione, esso sceglie le migliori attività di comunicazione integrata, ossia in rete con altri comuni e regioni d’Italia, al fine di aumentare i flussi di visitatori interessati a conoscere il suo patrimonio storico.