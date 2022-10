A 91 anni si è spento Giuseppe Grimolizzi, fu sindaco di Barile e nome forte della Dc lucana

Il ricordo dell'ex parlamentare Peppino Molinari: "Ci ha lasciato mercoledì 5 ottobre all’età di 91 anni il geometra Peppino Grimolizzi. Consigliere comunale dal 1963 al 1980, sindaco dal 1968 al 1975 di Barile, consigliere ed assessore provinciale al l’agricoltura, componente della sezione di controllo di Melfi, dirigente democristiano di qualità, ha sempre saputo cogliere il lato pratico delle tematiche che ha affrontato, oltre ad essere appassionato interprete delle comunità che rappresentava. Apparteneva alla categoria di coloro che sono cercati dalla politica che non avanzano pretese, partecipe di una generazione di cattolici impegnati ed avviati alla politica dall’on. Lello Lospinoso. Fu un solido punto di riferimento non solo di Barile ma dell’intera area del Vulture-Melfese. Nel suo impegno politico ha sempre sostenuto l’importanza del confronto, del fare, della mediazione e del rispetto delle idee diverse.Dirigente dell’ente irrigazione di Puglia e Basilicata e geometra, si è battuto per la realizzazione di una rete infrastrutturale di strade e di acquedotti nelle aree rurali di Barile. Vicino al mondo agricolo fu il promotore prima e poi presidente della cooperativa olearia, una delle più grandi e qualificate della regione, puntando alla valorizzazione del prodotto “olio” in una visione moderna dello sviluppo dell’agricoltura. Un vero signore dalla grande disponibilità, competenza e rettitudine morale. A Peppino Grimolizzi, profondamente legato alla sua Barile, si deve gratitudine e riconoscenza per quanto ha fatto e dato i quel territorio ed in quella comunità."

Profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Grimolizzi è stata espressa questa mattina dal Presidente dell’Ente Christian Giordano e dal Consigliere Provinciale Enzo Bufano. La sua storia di protagonista delle istituzioni, è stato anche Sindaco di Barile dal 1968 al 1975 e promotore della prima cooperativa olearia, “ci lascia il ricordo di uomini che nel rappresentare il territorio di appartenenza, – hanno evidenziato Giordano e Bufano – aveva bene in mente l’obiettivo di lavorare per garantire migliori condizioni di vita ai suoi concittadini ed un’attenzione particolare negli interventi delle istituzioni che fossero indirizzati a garantire eguali diritti. Di questi esempi, per come ci è stata tramandata la storia, abbiamo bisogno nell’azione che da nuovi amministratori della Provincia stiamo provando a mettere in campo. Vadano alla sua famiglia ed a quanti gli sono stati vicini, le condoglianze sincere dell’intero Consiglio Provinciale di Potenza”.