Potenza: "C'è una buca killer sul Musmeci", lo sfogo di un automobilista: "Purtroppo per noi il Giro d'Italia non passa ogni mese"

"Perchè Potenza Capoluogo di Regione è il museo della buca a cielo aperto? Mi verrebbe da chiederlo al Sindaco Mario Guarente, il Vice e a tutti gli Assessori e Consiglieri Comunali che evidentemente non sono soliti utilizzare l'automobile, altrimenti potrebbero valutare in prima persona a quale punto di decadimento siamo arrivati. C'è una buca killer sull'ormai ponte monocorsia Musmeci in direzione svincolo autostradale ma purtroppo per noi il Giro d'Italia non passa ogni mese e non percorre tutta la Città e quindi non è l'unica. Magari lo fosse! Via dell'Edilizia (per intenderci dove si tiene il mercato del Sabato) è tutta dissestata per non parlare della parallela Via della Chimica. E potrei continuare ancora. Gommisti e meccanici ringraziano. Mi auguro che i milioncini incassati con l'autovelox possano restituire dignità alle strade di questa Città. Voi, cari Amministratori, la vostra l'avete già persa da tempo", questo lo sfogo di V. Sabia.