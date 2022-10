Provincia di Potenza, inizia ufficialmente la presidenza Giordano: "Lavorerò per renderla virtuosa"

“È stata una grande emozione giurare da Presidente della Provincia di Potenza – ha dichiarato Giordano – L’idea è di lavorare per rendere la Provincia virtuosa, muovendo le mosse dall’ascolto delle Amministrazioni comunali e raccordando le proprie potenzialità amministrative con le esigenze dei territori. Condivisione, sicurezza, sostenibilità, efficienza, efficacia: saranno queste le parole chiave che caratterizzeranno le azioni che metteremo in campo per costruire la nostra Provincia del futuro. Vorrei essere un Sindaco Presidente portavoce di tanti altri colleghi Sindaci e consiglieri comunali. Ho bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutti”.