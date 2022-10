Riqualificazione urbana: a Matera arriva un 'Social housing' con 115 appartamenti

E' stata completata stamani l'allocazione dei 115 appartamenti del complesso "Social Housing - Città dei Sassi", un "esempio concreto di riqualificazione del tessuto urbano nella zona sud di Matera", realizzato dal Fondo Esperia (gestito da Fabrica Immobiliare Sgr) con Cassa depositi e prestiti (Cdp) quale principale investitore. La struttura, di oltre 13 mila metri quadrati, rappresenta "uno dei più rilevanti interventi immobiliari per l'abitare sociale nel Sud Italia, puntando - è stato spiegato stamani durante la presentazione - a contribuire in maniera sostanziale alla mancanza di soluzioni abitative in affitto a canone calmierato nel Mezzogiorno". In occasione dell'inaugurazione, stamani sono stati consegnati gli ultimi due appartamenti disponibili nel nuovo complesso residenziale "che, a poche settimane dalla fine dei lavori, raggiunge così il 100% dell'occupazione". Tutti gli appartamenti del complesso sono realizzati in classe energetica A, "con l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione". Inoltre, parte del fabbisogno energetico "verrà soddisfatto dall'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici che sono stati installati e integrati nella struttura. Infine, per migliorare il microclima e la salvaguardia della biodiversità sono stati piantati 115 alberi da frutto, uno per ogni famiglia residente".