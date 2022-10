Analisi del voto e agenda politica per i prossimi mesi, ques­ti sono stati i temi principali della di­scussione del dirett­ivo regionale di Bas­ilicata in Azione te­nutosi lo scorso pri­mo ottobre. Dopo la campagna elettorale che ha visto il part­ito impegnato, per la prima volta, su tu­tto il territorio re­gionale, e con un da­to che ne attesta la leadership nel campo riformista, la seg­reteria regionale e i dirigenti lucani si sono incontrati a Potenza, nella sede del partito, per ana­lizzare il consenso ottenuto dal Terzo Polo alla Camera e al Senato nei diversi centri lucani e per programmare l’attivi­tà politica per i pr­ossimi mesi.

Sono previsti un tour di incontri in tutti i comuni e territori lucani con iscritti e cittadini interessati all’apertura di sezioni comunali del partito e la ripresa della “Scuola di Politica in Azione” che vedrà coinvolti autorevoli docenti, tra i quali anche dirigenti nazionali e parlamentari del partito, e che si articolerà in diversi appuntamenti territoriali.

“Con questa agenda Basilicata in Azione – ha dichiarato il segretario regionale Donato Pessolano – vuole dare seguito allo straordinario lavoro svolto durante la campagna elettorale, procedere alla costituzione del Polo della Responsabilità, l’area politica riformista e liberale, e formare una nuova classe dirigente che sarà coinvolta direttamente nei prossimi appuntamenti elettorali nei comuni e per il cambio di governo in Regione. A breve comunicheremo sui nostri social le date della Scuola di Politica in Azione e degli appuntamenti territoriali che ci vedranno impegnati da qui fino all’inizio del nuovo anno”.