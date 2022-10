A Grassano un barista 35enne ucciso a coltellate mentre era a lavoro

Un barista di 35 anni, Mario Marchetta, è stato ucciso a coltellate a Grassano. L’uomo è stato colpito nella serata di domenica, 2 ottobre, mentre lavorava nel bar di cui era titolare. I carabinieri della locale stazione, che hanno avviato immediate indagini, hanno fermato un ragazzo di 20 anni. Per il 35enne, colpito da diverse coltellate, non c’è stato nulla da fare. Soccorso dal 118, è stato traserito in gravi condizioni in ospedale, dove si è spento poco dopo l’arrivo.

Seguiranno aggiornamenti