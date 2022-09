Sanità lucana: botta e risposta tra Braia e il duo Leone - Bardi che ammonisce: "Troppo facile dare la colpa a chi amministra"

Braia chiede un Consiglio regionale ad hoc per la sanità lucana. "C'è un caos totale, il cittadino è insoddisfatto della sanità da mesi non ricevo informazioni rispetto ai dati che ho richiesto come ad esempio quelli sull'emigrazione sanitaria. La sanità materana, poi, è in fortissima difficoltà e serve una iniziativa forte, individuare i problemi e cercare di porre rimedio", dice Braia che torna sulla provocazione di commissariare l'Asm