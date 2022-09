Analisi del voto dei renziani lucani Braia e Polese, alleanze future? "Non abbiamo veti e pregiudizi"

"La solitudine non ci appartiene. Abbiamo creato con Azione un progetto politico congiunto che speriamo possa arrivare a un partito unico che abbia come obiettivo le elezioni europee e quelle regionali del 2024": è stata questa la risposta, data stamani ai giornalisti a Potenza, da Luca Braia e Mario Polese (Italia Viva) su un possibile allontanamento dal partito con cui è stato creato il terzo polo. In regione, Italia Viva punta a far valere per il futuro la propria forza derivata "da un voto alle persone, ma soprattutto alle opinioni", è stato detto. Oltre a commentare con entusiasmo il risultato elettorale ("Siamo primo partito in una ventina di comuni lucani, in regione abbiamo superato Fi e Lega e abbiamo percentuali superiori alla media nazionale sia a Potenza sia a Matera", hanno detto) i due consiglieri regionali hanno evidenziato su possibili apparentamenti futuri in vista delle prossime tornate elettorali: "Dopo un confronto con i vertici nazionali, non precludiamo ad alcuna ipotesi. Vogliamo ragionare senza veti né pregiudizi, guardando ai moderati e ai riformisti e confermando di essere alternativi a questo governo regionale". Sui temi dominanti il confronto politico regionale, Braia e Polese hanno sostenuto che "la Basilicata ha bisogno di interventi immediati sul sostegno alle imprese, sanità e giovani".