Smaldini (FdI) tira le somme della campagna elettorale: "Rosa, Caiata e Mattia sapranno ben rappresentare la Basilicata"

"Questa campagna elettorale l'ho vissuta come vivo ogni cosa nella mia vita: con il cuore. E' stato un percorso ricco di significativi chilometri, di emozioni e di passione. Non è mai stata una candidatura di servizio perchè credo profondamente in determinate idee e in una serie di valori", così in una nota Ivana Smaldini (FdI) tira le somme della conclusa campagna elettorale e del post voto in qualità di candidata per il collegio plurinominale Basilicata alla Camera dei Deputati. "Spero che tutti possano scoprire il lato più pulito della politica. Vi assicuro che esiste - prosegue Smaldini - specialmente se essa non viene vissuta come un lavoro ma come un servizio. Io sono al servizio dei lucani, della mia terra, della mia amata Basilicata. Al servizio della mia comunità di fratelli e di sorelle. Ringrazio chi non mi ha mai fatto mancare affetto, incoraggiamento e attestati di stima. Vi prometto - rimarca Smaldini - che questo è solo un passo nel nostro cammino e che domani sarò ancora qui. Con grandissima soddisfazione abbiamo portato Giorgia Meloni a trionfare alle urne, segno del grande lavoro svolto in questi anni e della credibilità del nostro leader e della nostra classe dirigente. Questo successo è impreziosito da un dato: FdI a livello nazionale è stato il partito maggiormente votato dalle donne con il 27 per cento, a dimostrazione del fatto che determinate materie che abbracciano il welfare, come il sostegno alla maternità, siano sempre più attenzionate e debbano godere nel prossimo futuro di una certa priorità, come ribadito a Matera da Giorgia Meloni. Auguri e buon lavoro ai deputati eletti Salvatore Caiata e Aldo Mattia e al senatore Gianni Rosa, sono consapevole che sapranno ben rappresentare la Basilicata e portare in Parlamento le istanze dei lucani", conclude Smaldini.