"L’Italia ha scelto il Centrodestra. È una vittoria straordinaria, con cui Forza Italia si conferma ancora una volta determinante. Un grazie speciale ai Lucani che hanno creduto in me. La Basilicata mi ha accolto con affetto e io non lo dimenticherò", scrive su Facebook il presidente del Senato eletta in Basilicata per il collegio uninominale al Senato.