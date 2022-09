In Basilicata vola il M5s, Viviana Verri incorona l'ex premier Conte

"I risultati elettorali in Basilicata vedono il M5s come prima forza politica sia al Senato (59.560 voti totali, 24,36%) sia alla Camera (61.114 voti, con il 25%). Un risultato frutto di una rinnovata credibilità e fiducia nel Movimento, sotto la guida di un leader solido come Giuseppe Conte". Lo afferma sui social Viviana Verri, candidata alla Camera in Basilicata nel collegio uninominale e quindi non eletta. "Sono particolarmente soddisfatta del risultato elettorale di Pisticci, che con i suoi 2.561 voti - prosegue - attesta il M5s alla Camera al 40%, ben oltre la media nazionale e regionale". Dall'ex sindaca del comune della costa jonica, il ringraziamento ai suoi concittadini "che, ancora una volta - afferma - mi hanno dato fiducia e hanno mostrato di apprezzare il lavoro svolto sul territorio nei miei precedenti cinque anni di mandato amministrativo". Verri precisa che "il risultato, anche se lusinghiero, non è sufficiente a consentire la mia elezione alla Camera, ma ci consegna un dato importante e prezioso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: i cittadini chiedono fortemente una rappresentanza per il territorio che sia capace di lavorare per il suo riscatto, e per questo sanno smarcarsi dalla politica all'ultimo grido ed esercitare un voto consapevole". Commenta infine così il dato sull'affluenza alle urne: "Pesa ancora fortissimo il dato dell'astensionismo, con cui tutti i partiti dovranno seriamente fare i conti".