Primi risultati al Senato in Basilicata: il Centrodestra supera il 35 per cento

I primi risultati lucani per il Senato, con 127 sezioni scrutinate su 683, vedono il centrodestra attestarsi sul 36,89 per cento, mentre la coalizione di centrosinistra è ferma al 22,17. Con un incollatura del Movimento 5 stelle al 21,99. Il Terzo polo, grazie all'effetto Marcello Pittella, è al 13,34.

«La destra non è maggioranza. c'è una dinamica in questo Paese che è legata a una legge elettorale che è pessima e che rischia di consegnare questo Paese alle peggiori destre dell'epoca repubblicana», è il primo commento ai risultati elettorali del segretario regionale della Basilicata del Pd, Raffaele La Regina. «Il centrosinistra - ha aggiunto - è piu' o meno al 26 per cento e soprattutto nel Mezzogiorno c'è un dato rilevante per il M5s che dovrà aprire una discussione al suo interno. È certo - ha concluso La Regina - che saremo chiamati a una prova di sforzo contro queste destre».