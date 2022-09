"Regaleremo a Guarente un Abecedario", a Potenza il pasticcio sulle liste elettorali non aggiornate

"Alcune persone non hanno potuto esprimere il voto nella mattinata di oggi in quanto, recatesi ai seggi elettorali indicati nel Certificato Elettorale del Comune di Potenza, non sono state ammesse alle votazioni perché il loro nominativo non risultava iscritto nelle liste consegnate ai Presidenti di seggio. Ancora una volta Guarente ed i suoi sodali rimediamo non solo una figuraccia ma dimostrano di essere totalmente inadeguati. Ormai è chiaro: ogni volta che questa Amministrazione è chiamata ad assolvere ad un compito il voto è sempre negativo. Regaleremo a Guarente un Abecedario perchè, come Lucignolo, dimostra di vivere nel Paese dei Balocchi". Così Massimo Molinari (Laboratorio Politico)