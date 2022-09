31 anni dopo Wojtyla, Papa Francesco a Matera: "Il futuro eterno dipende dalla vita presente"

E' il cardinale Matteo Zuppi presidente della Cei a spiegare il titolo del congresso eucaristico in chiusura oggi a Matera "Il gusto del pane significa amabilità, empatia, passione di ricostruire la comunità lacerata, difesa della casa comune, gioia, voglia di relazione con tutti", ha detto Zuppi, ringraziando il papa per la sua presenza. "La guerra brucia i campi di grano, toglie il pane e fa morire di fame, trasforma i fratelli in nemici. In un mondo così, pieno di sofferenze, abbiamo trovato il gusto del pane che ci dona sempre l'eucaristia, l'amore pieno di Cristo per i suoi fratelli più piccoli e per il prossimo"