Campagna elettorale agli sgoccioli, Casellati: "La Basilicata è una terra straordinaria"

"La Basilicata è una terra straordinaria, ricca di eccellenze e risorse naturali, come l’acqua e il petrolio, i cui benefici devono andare a tutti i lucani. Questa è la mia battaglia, questo sarà il mio impegno", scrive su Facebook, allegando un video, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati candidata in terra lucana per il collegio uninominale del Senato

IL VIDEO https://www.facebook.com/100005080992726/videos/403125702002485/