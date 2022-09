Maltempo in Basilicata, forti disagi a Muro Lucano. Il punto del sindaco Setaro

"Il violento temporale di questa notte ha creato enormi disagi su tutto il territorio, sviluppando diverse frane che hanno compromesso il passaggio di alcune strade comunali. Subito dopo la zona di Casale San Giuliano, la violenza dell’acqua ha distrutto il ponte che ci collega con la vicina Ricigliano. Da questa mattina, la struttura comunale, con l’ausilio di diverse ditte private si è attivata per garantire la sicurezza pubblica procedendo per priorità. Intanto, ho sentito anche Acquedotto Lucano, che mi comunica la momentanea compromissione delle sorgenti d’acqua a causa del fango ma che le stesse, dovrebbero restituirci acqua pulita entro la serata. Chiedo a tutta la popolazione di avere pazienza, gli interventi messi in campo sono tanti ed in alcuni casi di difficile gestione. Grazie.", così su Facebook il primo cittadino di Muro Lucano Giovanni Setaro.