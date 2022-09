È una "bieca strumentalizzazione" politica? Casellati a Tolve per la processione di San Rocco e monta la polemica

"Oggi a Tolve ho toccato con mano uno dei volti più autentici della Basilicata. In questo piccolo borgo lucano dalla storia millenaria si sta celebrando la Festa di San Rocco, un culto che ogni anno richiama decine di migliaia di pellegrini da tutta la regione per la vivace processione che attraversa le vie cittadine", scrive Casellati su Facebook. Ma come già successo ad Avigliano, la scorsa domenica, si insinua del "chiacchiericcio" sulla partecipazione ritenuta "strategica" del presidente del Senato alla processione odierna. "Maria Elisabetta Alberti Casellati, oggi era a Tolve e ha partecipato ad un pezzettino della processione in onore di San Rocco. Teoricamente dovrebbe essere un onore ed un riconoscimento: praticamente è una bieca strumentalizzazione politica di una grande ricorrenza religiosa", è la premessa posta dal già candidato sindaco Antonio Di Lena ed esponente della minoranza in quel di Tolve. "La Casellati, infatti, originaria di Rovigo, rientra tra i cosiddetti 'catapultati': ossia persone che, poiché non li voterebbero neanche i familiari nel collegio di appartenenza, si trova candidata in altro collegio cosiddetto 'blindato'. Della Basilicata, di Tolve e di San Rocco non sa e non gli importa assolutamente nulla: ha dichiarato testualmente, con tono fiero: rimarrò in Basilicata fino al 24.9.2022" (sottinteso: 'dopo me ne torno su a Rovigo, e chi vi rivede più...poveri fessi che mi votate pure!'), aggiunge con non poca amarezza Di Lena. "La Casellati, solo per dovere di cronaca, è la stessa che, nel solo 2020, ha usato 97 volte l'aereo Falcon 9000 assegnato al Senato per viaggiare da Roma a Padova (ossia a casa) e da Roma alla Sardegna (per farsi le vacanze), spendendo circa 22 milioni di euro! Ora, io ammetto tutto, non mi scandalizzo... siamo in campagna elettorale. Però con i Santi non si scherza! E con San Rocco ancora meno! Non mi piacciono - conclude Di Lena nel suo post su Facebook diventato virale - queste strumentalizzazioni per raccattare voti! A Tolve c'è gente che ci viene a piedi, facendo decine di chilometri, da quando è nata, e lo fa solo per devozione al santo. Queste passerelle elettorali non fanno piacere a nessuno! In ogni caso, buon San Rocco a tutti, anche a nostra signora dei voli di Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati".