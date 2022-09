Arpab e Ufficio consigliera regionale di Parità: ecco l'incontro per potenziare le sinergie

Nella giornata di ieri (14 settembre) presso la sede dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata si è tenuto un incontro istituzionale tra il neo Direttore Generale Dott. Donato Ramunno e la Consigliera regionale di parità effettiva, Ivana Pipponzi, che ne dà comunicazione. Presenti all’incontro anche il Direttore Scientifico, Dott. Achille Palma e la Consigliera regionale di parità vicaria, Rossana Mignoli. I rappresentati istituzionali hanno ribadito la piena volontà a cooperare ed a potenziare sinergie ed azioni comuni, così implementando gli obiettivi alla base del Protocollo d’Intesa in essere dal 2020 tra il C.U.G. dell’ARPAB e l’Ufficio della Consigliera regionale di parità, volti alla promozione della parità di genere sul posto di lavoro ed al contrasto alle discriminazioni. Il D.G. Ramunno e la Consigliera di parità Pipponzi hanno convenuto la necessità di potenziare le attività formative per i dipendenti, il monitoraggio dell’andamento del lavoro agile-digitalizzazione, inserito all’interno del Ciclo della Performance dell’Agenzia come obiettivo trasversale e strategico di innovazione funzionale e tecnologica e l’analisi dell’impatto dello smart working sulle lavoratrici dell’ARPAB. “E’ fondamentale, dichiara Ramunno, creare basi solide, all’interno degli Uffici agenziali, volte a favorire un clima lavorativo sempre più sereno e improntato al benessere”. “La cooperazione tra gli Uffici rappresenta il suggello di un percorso virtuoso avviato con l’ARPAB anche per il tramite del suo C.U.G., conclude la Consigliera Pipponzi, promuovendo ogni impegno necessario al benessere lavorativo, in ottica di genere, tema che sarà affrontato nel corso del prossimo evento formativo calendarizzato per novembre 2022”.