Visite senologiche gratuite: Lucano 1894 insieme a IEO nella tappa pugliese di “IEO Good Vibes”

Gruppo Lucano è al fianco dell’Istituto Europeo Oncologico di Milano in occasione del secondo appuntamento di IEO GOOD VIBES, il progetto benefico nato dall’energia positiva e creatività di Nicoletta Saracco, per offrire a tutte le donne la possibilità di effettuare gratuitamente visite e prestazioni sanitarie anche a coloro che vivono lontano dalla sede IEO di Milano. Lucano 1894 è uno dei partner della seconda tappa della charity dinner organizzata per raccogliere fondi, in programma sabato 17 settembre presso la Masseria Torre Maizza di Savelletri. Un aiuto concreto che l’azienda lucana darà attraverso una donazione a favore della Fondazione IEO-MONZINO per finanziare ulteriormente il progetto, a dimostrazione del costante impegno che Lucano 1894 continua a portare avanti quando si tratta di charity, con un occhio di riguardo per il proprio territorio d’origine