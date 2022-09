Scuola, sono tornati tra i banchi 70.704 studenti lucani, 1.614 in meno rispetto a un anno fa

Sono tornati stamani tra i banchi 70.704 studenti lucani, 1.614 in meno rispetto a un anno fa. Poco fa, in Basilicata, la prima campanella è suonata per 4.080 classi, 15 in meno rispetto a 12 mesi fa. L'Ufficio scolastico regionale "in queste settimane ha effettuato 418 nomine in ruolo di docenti e assegnato 1.111 supplenze annuali, di queste ultime - è specificato in un comunicato - il 33% sono sul sostegno. Quanto al personale Ata, sono state effettuate 104 assunzioni e assegnati 265 contratti a tempo determinato". "Prende il via la scuola in Basilicata, un momento - ha evidenziato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Claudia Datena - di grande importanza per le studentesse e gli studenti, che tornano in classe in presenza, per le loro famiglie e per tutto il personale della scuola. Da mesi siamo al lavoro per svolgere tutte le molteplici operazioni necessarie per un sereno avvio dell'anno scolastico. Per gli studenti tornare a scuola è un nuovo inizio, pieno di speranza, il ritorno a una nuova normalità. A noi adulti, al personale e alle famiglie - ha concluso Datena - il compito di accompagnarli in questo cammino".