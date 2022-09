Cupparo incorona Casellati: "In Basilicata c'è affetto e vicinanza per la seconda carica dello Stato"

"L’attenzione, l’affetto e la vicinanza che la senatrice Elisabetta Casellati, Presidente del Senato, continua a trovare in tutti gli incontri elettorali in Basilicata sono la conferma di quanto ho evidenziato al momento dell’ufficialità della sua candidatura al Collegio Uninominale Senato Basilicata per il centrodestra. Le comunità lucane hanno riconosciuto che la presenza della seconda carica dello Stato, secondo la buona intuizione del Presidente Berlusconi e del coordinatore nazionale Tajani, può solo portare risultati positivi e concreti per le tante problematiche della regione che hanno bisogno di punti di riferimento nel nuovo Parlamento e nel nuovo Governo. Il lavoro del Presidente Bardi e della Giunta Regionale hanno necessità di un alto raccordo istituzionale di cooperazione per realizzare il programma di un’ “Altra Basilicata”. Mi piace ricordare, inoltre, l’accoglienza alla Presidente Casellati che è venuta con spontaneità e calore durante il suo tour nell’area Sud della provincia di Potenza dove giovani, donne, lavoratori, professionisti, pensionati sono accorsi numerosi per ascoltarla, dimostrandole fiducia e contando sulla sua esperienza politica ed istituzionale internazionale. E’ soprattutto il suo atteggiamento di disponibilità al dialogo, al confronto e all’ascolto che è stato particolarmente apprezzato dalla gente insieme alle idee e proposte che illustra, con grande semplicità, negli incontri su temi di grande attualità come la gestione delle risorse energetiche, l’ammodernamento delle infrastrutture, il lavoro, il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni, il superamento del divario Nord-Sud. Il tutto racchiuso in un messaggio che la Presidente Casellati affida ai lucani: l’impegno al servizio di tutti i nostri territori". Così in una nota l'esponente forzista e assessore regionale Francesco Cupparo.