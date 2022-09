Pessolano lancia il "Polo della Responsabilità": area politica di riformisti, liberali, democratici, cattolici e socialdemocratici lucani

"Il nostro appello - ha dichiarato il leader lucano di Azione - è a tutte le donne e agli uomini liberi lucani della politica e della società civile che si ispirano alla cultura liberale, riformista, garantista e popolare. Crediamo sia giunto il momento di ricucire gli strappi e riunire le migliori culture riformiste della Basilicata per costituire un'area politica che abbia come primo punto della propria agenda il bene comune ed il destino della Basilicata. Dopo anni di divisioni e lotte, nei quali le propagande populiste non hanno fatto altro che disunire le persone e le comunità, riteniamo sia nostro dovere, come forza centrale della scena politica regionale, avviare un lavoro di ricucitura e rilancio del profilo della nostra regione, da troppo tempo relegata in un cono d'ombra".

"Il documento che presentiamo oggi - ha aggiunto Pessolano - è frutto di una lunga e articolata discussione all'interno dei nostri organismi dirigenti che hanno condiviso a pieno la linea politica della segreteria, dando così maggiore forza al partito di poter guidare la delicata e necessaria fase di lancio dell'area politica e culturale a cui fa riferimento la stessa Basilicata in Azione."

"La Basilicata - ha concluso Pessolano - ha urgente bisogno di un polo politico della responsabilità e del buon senso, che vada oltre gli slogan populisti e che dia il fondamentale indirizzo riformista alle politiche e alle istituzioni locali. In questa campagna elettorale stiamo incontrando tante persone che ci invitano ad aprire il campo di azione alle migliori esperienze di governo provenienti dai territori e a tutte quelle storie, collettive ed individuali, intellettuali e profesionisti, che hanno fatto grande la nostra Basilicata. Il nostro obiettivo è la costruzione di una casa per tutti coloro che cercano un partito liberale, realmente democratico, popolare, riformista, garantista ed europeista: una proposta politica condivisa, coerente e forte capace di affrontare le prossime sfide elettorali senza ambiguità e con determinazione. Già a partire dal dopo 25 settembre saranno attivati tavoli tematici e incontri territoriali per condividere l'appello e coinvolgere quanti più lucani possibile.".