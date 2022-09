Elezioni, domani la conferenza stampa di Pessolano (segretario regionale di Basilicata in Azione)

Il segretario regionale di Basilicata in Azione, Donato Pessolano, terrà una conferenza stampa per presentare l'appello alle lucane e ai lucani per la costituzione del "Polo della Responsabilità", l'area politica che vuole unire le culture liberali, democratiche, riformiste, popolari ed europeiste della Basilicata. La conferenza stampa si terrà sabato 10 settembre, ore, 10:00, a Potenza presso la sede regionale di Basilicata in Azione (Via Lisbona, 11).